В Таджикистане объявлен набор абитуриентов для обучения в вузах МВД России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане объявили набор абитуриентов для обучения по программам высшего профессионального образования Министерства внутренних дел России на 2024-2025 учебный год, сообщает сайт МВД Таджикистана.

Набор проведут в рамках сотрудничества министерств.

Абитуриенты будут учиться в юридических университетах и институтах МВД России на степень бакалавра в течение пяти лет. Их берут на дневное обучение после окончания общеобразовательного учреждения. Документы будут принимать до 22 июля.

При отборе кандидатов особое внимание уделяется уровню их знаний, культуре, моральной зрелости, деловым качествам, профессиональной пригодности, состоянию здоровья и физической подготовке, подчеркивают в МВД Таджикистана.

Обучение будет проходить на русском языке. Порядок обучения, другие виды довольствия осуществляются согласно договору; предоставление медицинской справки о состоянии здоровья и уровне физической подготовки абитуриента должно соответствовать требованиям физической подготовки сотрудников правоохранительных органов Таджикистана.