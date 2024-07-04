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Минюст разработал меры по улучшению условий конвоирования арестантов и осужденных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предложило создать более комфортные условия для заключенных при их конвоировании, исключить возможность вольного трактования этих норм сотрудниками ФСИН.

"Разработан проект приказа, направленный на гуманизацию условий конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Изменения призваны улучшить условия конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

В Минюсте отметили, что соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, будет увеличена площадь в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, в том числе, "с учетом перевозимых ими личных вещей".

"Предусмотреть и регламентировать санитарные остановки и создание условий для приема пищи на автодорожных маршрутах, время движения по которым превышает шесть часов", - говорится в релизе министерства.

Документ также предусматривает для перевозки инвалидов и больных конвоируемых лиц "спецавтомобили с необходимыми для их здоровья условиями размещения".

"При протяженности маршрута более 500 км инвалидов-колясочников, беременных женщин и женщин с детьми перевозить на воздушном транспорте. Если маршрут составляет менее 500 км, то перевозка указанных категорий лиц будет осуществляться на спецавтомобилях", - говорится в сообщении.

По замыслу авторов проекта приказа, "во всех этих случаях железнодорожный транспорт будет использоваться только при невозможности перемещения указанных категорий лиц автомобильным и воздушным транспортом".

"Регламентирование режима и условий конвоирования носит детализированный характер, исключающий возможности толкования и применения тех или иных норм по усмотрению должностных лиц. Это обеспечит неукоснительное соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей", - заверили в Минюсте.

Минюст ФСИН
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