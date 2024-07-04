Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия могла бы обратиться напрямую к Верховной Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной, но это не имеет смысла в условиях узурпации власти нынешним руководством этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине – это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено этой так называемой правящей верхушке", - сказал Путин журналистам в Астане, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, нынешнее руководство Украины "незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий".

"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", - заявил Путин.