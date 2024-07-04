Путин счел маловероятным завершение конфликта на Украине только с помощью посредников

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что считает маловероятным окончание конфликта на Украине только с помощью посредников, отметив, что РФ приветствует посредничество для его урегулирования.

"Мы всегда выступали за переговоры. Мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них, мне представляется маловероятным", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Путина, вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ или даже привести к подписанию такого документа.

"Принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, как например господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем", - сказал президент России.