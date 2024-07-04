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Президент РФ заявил, что серьезно относится к готовности Трампа завершить конфликт на Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знаком с конкретными предложениями Дональда Трампа о возможности завершить конфликт на Украине, однако относится к ним серьезно.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин журналистам в четверг.

При этом, президент РФ добавил, что "не знаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.

Путин отметил, что конкретные предложения Трампа "это, конечно, ключевой вопрос".

"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил президент РФ.

Владимир Путин Украина Дональд Трамп США
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