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Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков, курировавший в компании производство работ на твердые полезные ископаемые.

"В соответствии с директивой правительства РФ Федеральное агентство по управлению имуществом издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества "Росгеология" с 26 июня 2024 года. Сергей Радьков также возглавит правление холдинга", - сообщает компания.

Он исполнял обязанности генерального директора "Росгео" с 1 апреля 2024 года, после истечения контракта Сергея Горькова.

Сергей Радьков начал трудовую деятельность в 1999 году в АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева". С 2004 по 2014 годы занимал руководящие позиции в области управления производством в компаниях ЕВРАЗ и "Урановый холдинг АРМЗ". С 2016 года занимался вопросами технологического развития и инноваций в ГМК "Норильский никель". В "Росгео" Радьков пришел в 2021 году на должность директора по производству работ на ТПИ, затем был назначен заместителем генерального директора - руководителем блока производства работ на ТПИ.

Ранее сообщалось, что покинувший пост гендиректора Сергей Горьков остается в правлении компании.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

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