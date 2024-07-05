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Утвержден план по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

В него вошли, в частности, меры по сокращению употребления иностранных слов в публичном пространстве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением утвердило план мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на портале правовой информации.

В план вошли реализация проекта "Моя история", направленного на укрепление традиционных семейных ценностей, поддержка сценариев фильмов о супружеской верности и многодетности, проведение мероприятий по сокращению использования иностранной лексики в публичном пространстве и культуре.

План мероприятий разработало Минкультуры совместно с аппаратом Совбеза, аппаратом правительства на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций. Ответственными исполнителями плана являются федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также общественные, научные, религиозные организации.

"План состоит из 14 тематических разделов, включающих 138 мероприятий, которые пройдут в 2024 - 2026 годах", - сообщило Минкультуры.

В частности, план предусматривает издание литературы по военно-исторической и социально-исторической тематике, развитие сети исторических парков "Россия - Моя история", создание и проведение музейных выставок и экспозиций, посвященных истории специальной военной операции, проведение всероссийского проекта "Моя история", направленного на укрепление традиционных семейных ценностей, проведение просветительских мероприятий, а также "информационно-просветительских уроков в школах, направленных на укрепление семейных ценностей, в том числе на профилактику разводов".

Кроме того, согласно сообщению ведомства, планом предусмотрена организация показа "золотой коллекции" кинофильмов и мультфильмов в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях. Также в план включена поддержка "создания сценариев, посвященных продвижению семейных ценностей, супружеской верности и многодетности, проведение мероприятий по противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности и другие".

В Минкультуры отметили, что "особо важное значение имеет реализация мероприятий, входящих в первый и второй разделы плана, которые направлены на совершенствование законодательства в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей президент Владимир Путин утвердил в 2022 году.

Владимир Путин Минкультуры Совбез
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