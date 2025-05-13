Путин поручил составить список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в школах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с президентским Советом по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для их показа в общеобразовательных организациях.

Это поручение, сформулированное после мартовского заседания Совета по культуре и искусству, опубликовано на сайте Кремля.

Также министерству и совету поручено представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Перечень картин поручено сформировать до 30 августа 2025 года.

В марте сообщалось, что министерство просвещения подготовило и опубликовало первичный список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру после уроков, картины разделены по возрастам, в перечень включены современные фильмы и советская классика. В него вошли более 400 картин, включая мультфильмы, фильмы, документальное кино, а также серия выпусков "Без срока давности".