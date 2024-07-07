В больнице назвали стабильным состояние доставленных в Москву из Сирии детей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Состояние 20 детей, доставленных в Москву из лагерей беженцев в Сирии, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексную диагностику, сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.

"Среди госпитализированных - 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований. В случае выявления патологий им будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь", - сказала Петряйкина, слова которой цитирует пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину еще 20 российских детей из лагерей беженцев в Сирии.