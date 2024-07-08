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Границы ТОР "Бурятия" расширены под бериллиевый проект структуры Свиблова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило границы ТОР "Бурятия" для реализации инвестиционного проекта по возобновлению выпуска бериллиевой продукции на месторождении Ермаковское. Как сообщает сайт правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В границы ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Кижингинском районе Бурятии. Здесь будет построен горно-обогатительный комбинат по переработке руды, что позволит возобновить выпуск бериллиевой продукции.

Реализация этого проекта позволит создать более 460 рабочих мест.

Лицензией на месторождение бериллия и фтора владеет ООО "Ермаковское" (Улан-Удэ) Владислава Свиблова. Ранее сообщалось, что планируемый срок реализации проекта - 2024-2034 годы. Общий предполагаемый объем капвложений в период деятельности инвестора - 6,4 млрд рублей (без НДС).

На момент лицензирования, в 2005 году, запасы Ермаковского месторождения оценивались в 1,4 млн тонн руды с содержанием 0,8% бериллия и 19% флюорита. Ермаковское, как и Озерное полиметаллическое месторождение - ныне флагманский проект Свиблова в Бурятии, много лет принадлежало ГК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Бурятия Михаил Мишустин Ермаковское Михаил Слипенчук ГК "Метрополь" Кижингинский район Владислав Свиблов
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