Песков заявил, что РФ не питает особых иллюзий, связанных с выборами во Франции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия не питает иллюзий, связанных с выборами во Франции, поскольку никакие политические силы не проявляют волю по реставрации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являются сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений, но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим, поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чья победа на выборах во Франции для России была бы предпочтительнее.

При этом он заметил, что "происходит определенный дрейф предпочтений французских избирателей". "Дрейф действительно мало предсказуемый, но мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства, оформления каких-то блоков и так далее. Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске", - добавил Песков.

В Кремле отметили, что Франция - важная страна на европейском континенте. "Поэтому, конечно, все, что там происходит, небезынтересно для нас", - сказал пресс-секретарь президента.

"Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий во Франции, получил большинство мест в Национальном собрании по итогам прошедшего накануне второго тура парламентских выборов, сообщило МВД республики в понедельник.

По официальным данным, "Новый народный фронт" получил в парламенте 182 места. На втором месте (168 мест) - возглавляемая президентом Эммануэлем Макроном коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места.