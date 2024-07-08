"Ростсельмаш" вложит 15 млрд рублей в производство сельхозтехники и тракторов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш", один из крупнейших в России производителей сельхозмашин, планирует инвестировать в развитие производства сельхозтехники и тракторов порядка 15 млрд рублей, сообщает сайт правительства Ростовской области.

"Реализация новой инвестиционной программы предполагает дальнейшее развитие вновь созданных производств в направлении освоения принципиально новых видов изделий, увеличения уровня локализации производимой продукции, в частности - это выпуск дорожно-строительной техники, освоение производства автоматических коробок передач и мостов к ним и к тракторной продукции, а также в рамках углубленной локализации производство зубчатых деталей", - прокомментировал вице-губернатор Игорь Сорокин.

Соглашение об инвестпрограмме было подписано между Ростовской областью и "Ростсельмашем" на "Иннопроме - 2024".

Как сообщил "Ростсельмаш", документ оговаривает взаимодействие сторон в рамках инвестиционной программы компании, реализуемой в 2023-2026 годах.

"Мы продолжаем развивать наши новые промышленные площадки: тракторный завод и завод по выпуску автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники; ведем модернизацию кузнечного производства завода "Феррум" в Белой Калитве. Проекты реализуются при поддержке регионального Фонда развития промышленности", - заявил директор по экономике "Ростсельмаша" Дмитрий Мацаков.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники - телескопический и фронтальный погрузчики. Еще две модели - экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы - находятся в разработке.