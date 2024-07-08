Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК и авиабазам Украины

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в понедельник был нанесен удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и военным авиабазам Украины.

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве.