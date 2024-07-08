Поиск

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК и авиабазам Украины

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в понедельник был нанесен удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и военным авиабазам Украины.

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве.

ВСУ Украина Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело Никиты Белых

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Назначен новый командующий Балтфлотом

Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам в Киеве

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия
Нападение боевиков в Дагестане

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу после ареста

Авиакомпания "Ямал" разъяснила инцидент с самолетом в "Пулково"

Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Роспотребнадзор предложил снизить норму соли в рационе школьников

Премьер-министр Индии прибывает с визитом в Россию

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });