Индия откроет консульства в Казани и Екатеринбурге

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Индия откроет новые диппредставительства в России - в Казани и Екатеринбурге, заявил во вторник индийский премьер Нарендра Моди.

"Мы решили открыть новые консульства в Казани и Екатеринбурге. Это будет способствовать развитию туризма и деловой торговли", - приводит агентство ANI слова Моди на выступлении в Москве перед индийской общиной.

Накануне Моди по прибытии в столицу РФ заявил, что рассчитывает на укрепление индийско-российского стратегического партнерства.

"Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - написал премьер в соцсети.

Он подчеркнул, что укрепление связей между Индией и Россией "принесет большую пользу" народам обеих стран.

Моди находится в России для проведения 22-го индийско-российского саммита.