Российские разработчики видеоигр могут получить госсубсидии и налоговые льготы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Государственные и муниципальные органы власти могут получить возможность оказания российским разработчикам видеоигр мер поддержки. Это предусмотрено разработанным Минэкономразвития законопроектом о регулировании видеоигровой отрасли, с которым ознакомился "Интерфакс".

Среди мер поддержки в проекте указаны: полное или частичное финансирование разработки видеоигры, иная финансовая поддержка; предоставление разработчикам видеоигр льгот по уплате налогов и сборов. Оказание финансовой поддержки может осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, федеральной территории, местных бюджетов путем предоставления субсидий, указано в проекте.

Кроме того, власти смогут помогать разработчикам путем организации подготовки специалистов, поддержки образовательных программ по соответствующим специальностям, проведения научно-аналитических исследований по вопросам видеоигр.

Если видеоигра имеет статус национальной, то в дополнение к названным мерам поддержки государство может взять на себя полное или частичное возмещение затрат на ее рекламу и распространение. Помимо этого, для таких видеоигр предусмотрено освобождение от уплаты налогов и сборов, а также установление специальных условий распространения в российских сервисах.

Также власти могут оказать содействие в предоставлении необходимой для производства видеоигры информации и материалов, включая доступ к архивным документам, культурным ценностям, документам библиотечного фонда.

Для получения статуса национальной видеоигра должна способствовать "популяризации российской культуры и (или) истории, и (или) традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Иностранные инвестиции в разработку видеоигры, претендующей на статус национальной, не должны превышать 50% ее сметной стоимости; разработчик видеоигры должен использовать ПО и базы данных, находящиеся на территории РФ. В компании-разработчике число сотрудников без гражданства РФ не должно превышать 50%. Кроме того, не менее 50% общего объема работ в сметных ценах по разработке видеоигры должны осуществляться организациями, зарегистрированными в России.

Другие нормы законопроекта

Как говорится в законопроекте, он определяет правовые основы деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ и устанавливает ограничения для ее осуществления "в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан".

Согласно проекту, организатор сервиса распространения видеоигр (сайта или приложения) и распространитель видеоигры (владелец прав на нее - ИФ), осуществляющие деятельность на территории РФ, в частности, обязаны: исключить для российских пользователей доступность видеоигр, содержащих запрещенную в РФ информацию; при сборе персональных данных – обеспечить их обработку и хранение с использованием баз данных, находящихся в РФ; информировать пользователей о содержании видеоигры.

Платежи в сервисе распространения видеоигр должны осуществляться с использованием систем, операторами которых являются российские юрлица.

Организатор сервиса распространения видеоигр также обязан разместить на сайте сервиса права и обязанности пользователей и организатора, порядок рассмотрения обращений пользователей, порядок осуществления платежей (в том числе – правила приобретения видеоигры, игрового имущества, а также случаи и порядок возврата денежных средств).

В случае несоблюдения организатором сервиса указанных требований пользователь имеет право на возмещение вреда.

Демонстрация в видеоигре рекламы для находящихся в РФ пользователей должна осуществляться с использованием рекламной системы, оператором которой является российское юрлицо.

Правообладатель также обязан обеспечить классификацию видеоигры как информационной продукции в соответствии с законодательством РФ; обеспечить информирование пользователей видеоигры об особенностях ее содержания.

Классификация видеоигры, а также присвоение ей категории должны осуществляться распространителем видеоигры самостоятельно.

В проекте указано 8 категорий, которые, в частности, касаются изображений или описаний жестокости, содержания бранных слов, изображений или описания употребления алкоголя и табака и ряд других. Для присвоения видеоигре одной или нескольких категорий предусмотрена возможность проведения экспертизы с привлечением экспертов, аккредитованных уполномоченным правительством РФ органом власти.

Если правообладателем видеоигры является иностранное юрлицо, при ее распространении на территории РФ он обязан присоединиться к информационной системе "Единого регулятора азартных игр" (в случае наличия в игре возможности осуществления платежей).