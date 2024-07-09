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Что произошло за день: вторник, 9 июля

Иск к "Газпрому", арест ректора и атаки БПЛА на южные регионы России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа. Иск подан в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже и касается требования оплаты трубопроводного газа иностранными покупателями в рублях.

- В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Переговоры в расширенном составе решено не проводить, поскольку лидеры обсудили всю повестку в узком составе. В том числе Путин выразил благодарность премьер-министру Индии за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса мирным путем.

- Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Она объявлена в розыск, ей предъявлено обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе.

- Задержан ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года он и его зам присвоили свыше 18 млн рублей.

- Суд РФ частично удовлетворил иск "ГАЗа" к Volkswagen. Принято решение взыскать с немецкого автоконцерна 16,9 млрд рублей. "ГАЗ" заявлял иск к VW на 28,4 млрд рублей.

- Красный уровень террористической опасности ввели в астраханском ЗАТО Знаменск. Это сделано на фоне атак украинских БПЛА. С утра вторника в Ахтубинском районе Астраханской области отражена атака более 20 беспилотников. Аэропорты Астрахани и Волгограда прерывали работу. Кроме того, в волгоградском Калаче-на-Дону приостановила работу нефтебаза.

- Без электричества оказались около 600 тысяч жителей четырех регионов юга России. Энергетики восстанавливают нарушенное из-за жары электроснабжение Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи. Вечером было восстановлено электроснабжение Астрахани.

- Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона. Россиянин обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).

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