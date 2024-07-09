Нефтебаза в Волгоградской области приостановила работу после атаки БПЛА

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ООО "Аркон-Про" приостановило работу нефтебазы в Калаче-на-Дону после атаки беспилотников с дальнейшим возгоранием емкостей хранения топлива, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"Нефтебаза обесточена. Работа приостановлена. Сейчас главное нейтрализовать ЧС. Предварительно про оценку ущерба говорить рано, идет пожаротушение. Горят емкости хранения топлива. Общая мощность хранения у нас 3,5 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

По данным с сайта ООО "Аркон-Про", компания зарегистрирована в 2001 году в Волгоградской области и занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Предприятие имеет сеть заправочных станций, а также располагает собственным парком бензовозов. Нефтебаза компании находится в городе Калач-на-Дону.

Выручка предприятия в 2023 году составила 4,5 млрд рублей (рост в 1,3 раза относительно 2022 года), чистая прибыль - 54,6 млн рублей (рост в 2,2 раза).

Во вторник утром губернатор Волгоградской области сообщил об атаке беспилотников на нефтебазу в Калаче-на Дону и на подстанцию во Фролово. При падении обломков БПЛА произошло возгорание объектов. Пожар на подстанции удалось оперативно ликвидировать. Спасатели продолжают тушить огонь на нефтебазе. По предварительным данным, погибших и потерпевших нет.