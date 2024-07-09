Электроснабжение Астрахани полностью восстановлено

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Энергетики вернули свет в дома жителей Астрахани. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

"Аварийная ситуация устранена, в полном объеме электричество восстановлено, возможны отдельные отключения по линиям 10-6-0.4 кВ", - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщал, что в городе частично нарушено электроснабжение, в результате чего нет света в домах, не работают некоторые инженерные системы, светофоры. По его словам, "по причине короткого замыкания практически весь город остался без света". Инспекторы вручную регулировали движение в Астрахани из-за поломки светофоров.

По данным Минэнерго РФ на 16:17 по московскому времени, в Астраханской области 94,3 тысячи потребителей оставались без света. Основная причина отключений – аномально высокая температура наружного воздуха.