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Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти, в 2023 году поставлено около 90 млн т, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Индия стала первым рынком (по поставкам нефти - ИФ), и на сегодняшний день Индия в энергетической сфере для нас является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года поставки нефти составили около 90 млн т – это 40% всей потребности Индии", - сказал вице-премьер РФ, заметив, что поставки увеличились ровно в два раза.

"В 2022 году это было 45 млн тонн, а в 2021 году – всего 5 млн тонн", - добавил он.

Индия Александр Новак нефть
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