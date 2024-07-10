Путин и члены правительства обсудят развитие пунктов пропуска через госграницу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 10 июля, в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.