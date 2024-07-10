В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Воткинском районе Удмуртии автобус столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека, сообщил Минздрав региона.

Еще 22 человека, в том числе трое детей, получили травмы разной степени тяжести.

По данным регионального управления СКР, ДТП произошло у деревни Пихтовка. В автобусе было 45 пассажиров. Среди погибших - водитель легковой машины.

По факту идет доследственная проверка по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).