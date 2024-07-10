Число пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии выросло до 25 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По данным премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова, в столкновении автобуса с легковой машиной в Воткинском районе травмы получили 25 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

Семенов уточнил, что пять человек госпитализированы, трое из них лежат в реанимации. Получившим травмы детям госпитализация не потребовалась, их будут наблюдать амбулаторно.

Семенов также подтвердил, что в автобусе было 46 человек, включая водителя.

В ДТП погибли два человека - водитель и пассажирка легкового автомобиля.