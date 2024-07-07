Поиск

Путин выступит на парламентском форуме БРИКС, встретится с премьером Индии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в парламентском форуме БРИКС, проведет переговоры с премьер-министром Индии, а также совещания с членами кабмина и постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщила в воскресенье программа "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), согласно графику на предстоящую неделю, глава государства выступит на парламентском форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге, также Путин проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ. Кроме того, на следующей неделе у президента запланировано общение с финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Одним из ключевых событий предстоящей недели станут переговоры президента РФ и премьером Индии Нарендры Моди, который свой первый визит после переизбрания совершит в Россию.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Воронежской области около 50 человек отправлены в пункты временного размещения

Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в станице Ленинградской

Военная операция на Украине

Пожар произошел на складе в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ

В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана

В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Что произошло за день: суббота, 6 июля

Три человека могут находиться под завалами канализационной станции в Волгограде

Два человека погибли при обрушении канализационной станции в Волгограде

В Бурятии произошло массовое отравление людей готовой едой

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });