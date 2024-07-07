Путин выступит на парламентском форуме БРИКС, встретится с премьером Индии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в парламентском форуме БРИКС, проведет переговоры с премьер-министром Индии, а также совещания с членами кабмина и постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщила в воскресенье программа "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), согласно графику на предстоящую неделю, глава государства выступит на парламентском форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге, также Путин проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ. Кроме того, на следующей неделе у президента запланировано общение с финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Одним из ключевых событий предстоящей недели станут переговоры президента РФ и премьером Индии Нарендры Моди, который свой первый визит после переизбрания совершит в Россию.