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Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсолютно неприемлемыми слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

Комментируя по просьбе журналистов оговорку Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с Путиным в качестве президента Украины, а позже, поправившись в оскорбительном тоне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Есть смысл сказать, что мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства. Я имею в виду высказывания в отношении президента Путина".

Представитель Кремля отметил при этом, что это "никак не красит главу американского государства".

"Вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", - добавил Песков.

На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на многочисленные оговорки, допущенные Байденом в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, в частности, упоминание Трампа в качестве вице-президента США вместо Камалы Харрис, смешивание Украины, России и т.д., Песков ответил: "Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание и комментария здесь быть не может, понятно, что это оговорки".

По словам пресс-секретаря президента РФ, такой резонанс эти оговорки получили "в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые всем миром наблюдают в США".

"Это не наше дело, это внутреннее дело США", - добавил он.

На уточняющий вопрос, могут ли эти события повлиять на шансы Байдена быть переизбранным или быть номинированным в качестве кандидата от демократов, представитель Кремля ответил: "Давайте американские избиратели будут определять шансы кандидатов".

Джо Байден Дмитрий Песков США Украина Владимир Зеленский
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