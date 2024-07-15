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Местные активы производителя метупаковки Silgan могут перейти в управление Адыгеи

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские активы производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings, которые переданы во временное государственное управление, могут перейти в управление АО "Корпорация развития Республики Адыгея" (100% акций принадлежит республике), сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

На прошлой неделе президент Владимир Путин своим указом передал российские активы Silgan Holdings во временное государственное управление.

В пресс-релизе говорится, что решение о передаче этих компаний Росимуществу было принято в целях восстановления и стабильного функционирования производства, сохранения рабочих мест и накопленных компетенций по выпуску упаковки для консервации продуктов питания, так как "фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника - резидента недружественных стран - привело к приостановке производственной деятельности".

"В то же время деятельность предприятий является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей реализации на продовольственном рынке соответствующих регионов РФ. В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея", - говорится в сообщении.

Президентский указ от 11 июля передал 100% долей в ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" (Московская область) и ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" (Адыгея), принадлежавшие структурам Silgan, под управлениее Росимущества.

Из отчетности обеих компаний следует, что в 2022 году объем их бизнеса стал сокращаться (совокупная выручка упала до 3,6 млрд рублей с 4,3 млрд рублей в 2021 году), а в 2023 году российские предприятия Silgan, исходя из финпоказателей, активной деятельности по сути не вели.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" принадлежит Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH (Австрия), 100% ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" - Silgan Holdings Austria GmbH (Австрия).

"Корпорация развития Республики Адыгея" - управляющая компания индустриального парка "Энем" в Адыгее, а также она заниается организацией инфраструктуры господдержки малого и среднего предпринимательства на территории региона.

Адыгея Австрия Ступино Росимущество Silgan Владимир Путин Мурат Кумпилов
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