Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские активы производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings, ранее временно переданные Росимуществу, перешли в управление АО "Корпорация развития Республики Адыгея" (100% акций принадлежит республике).

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 10 апреля. Управление российскими активами Silgan Holdings перешло к ООО "Энго" (Москва), 99% долей в котором владеет "Корпорация развития Республики Адыгея", 1% - администрация Тахтамукайского района Адыгеи. "Энго" и "Корпорацией развития Республики Адыгея" руководит Алий Дедухов.

Российские активы Silgan Holdings - ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" (Московская область) и ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" (Адыгея) - были переданы во временное государственное управление 11 июля 2024 года президентским указом.

Решение о передаче этих компаний Росимуществу было принято в целях восстановления и стабильного функционирования производства, сохранения рабочих мест и накопленных компетенций по выпуску упаковки для консервации продуктов питания, так как "фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника - резидента недружественных стран - привело к приостановке производственной деятельности", сообщала пресс-служба главы Адыгеи.

По информации пресс-службы, привлечение к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея" обусловлено тем, что работа заводов "является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания".

Согласно отчетности обоих российских заводов Silgan, в 2022 году объем их бизнеса стал сокращаться (совокупная выручка упала до 3,6 млрд рублей с 4,3 млрд рублей в 2021 году), а в 2023 году эти предприятия, исходя из финпоказателей, активной деятельности по сути не вели. По итогам 2024 года завод в Ступине получил символическую выручку - 1 млн рублей при чистом убытке в 256,8 млн рублей. Адыгейский завод отчетность за минувший год пока не опубликовал.

Согласно отчетности американской Silgan Holdings за 2024 год, в связи с российско-украинским конфликтом компания закрыла в начале 2023 года два предприятия по производству металлических контейнеров в России, что привело к сокращению чистых продаж в сегменте металлических контейнеров на $54,3 млн в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Silgan Holdings продолжает владеть российским ООО "Вонорус" (Московская область, Ступино): 100% долей в компании принадлежат Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH (Австрия). Основной вид деятельности компании - покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" принадлежит Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH (Австрия), 100% ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" - Silgan Holdings Austria GmbH (Австрия).

"Корпорация развития Республики Адыгея" является управляющей компанией индустриального парка "Энем" в Адыгее, а также организацией инфраструктуры господдержки малого и среднего предпринимательства на территории региона.

Silgan Holdings Inc., как сказано в его отчете за 2024 год, является крупным производителем металлической и пластиковой упаковки для потребительских товаров. В холдинг входят 123 предприятия в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.