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РФ забрала в госуправление локальные активы компании Silgan Holdings

Компания производит металлическую упаковку для пищевых продуктов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские активы производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings переданы во временное государственное управление.

Согласно указу президента Владимира Путина от 11 июля, 100% долей в ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" (Московская область) и ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" (Адыгея), принадлежащие структурам Silgan Holdings, теперь находятся под управлением Росимущества.

Из отчетности обеих компаний следует, что в 2022 году объем их бизнеса стал сокращаться (совокупная выручка упала до 3,6 млрд руб. с 4,3 млрд руб. в 2021 г), а в 2023 году российские предприятия Silgan, исходя из финпоказателей, активной деятельности по сути не вели.

Silgan Holdings Владимир Путин
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