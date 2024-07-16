Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут с 24 июля по 6 августа подать заявки на отсрочку от прохождения срочной службы в армии в рамках осеннего призыва через портал Госуслуг, говорится в сообщении Минцифры.

"С 24 июля по 6 августа сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва 2024 года. Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация", - говорится в сообщении министерства.

Как уточнили в министерстве, до 11 августа компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования.

Затем до 31 августа Минцифры передаст информацию в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года. Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет в связи с увеличением возраста призываемых срочников.