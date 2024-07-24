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Начался прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России объявило о начале приема на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") заявлений от сотрудников аккредитованных IT-компаний на получение отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва этого года.

"ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала "Госуслуг". Прием заявок завершится 6 августа", - сказано в сообщении министерства.

Работодатель со своей стороны должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно, напомнили в ведомстве.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа, а решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года. Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет в связи с увеличением возраста призываемых срочников.

Владимир Путин Минцифры РФ Минобороны РФ
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