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Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин

Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крым делегирует участника СВО Героя России Юрия Нимченко и шахматиста Сергея Карякина в качестве новых сенаторов от региона, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Нимченко будет представлять во Совете Федерации исполнительную власть Крыма, Карякин - законодательную.

Аксенов уточнил, что Нимченко - военнослужащий 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны (Крым).

С 2014 года Крым в Совете Федерации представляют Ольга Ковитиди от исполнительной власти и Сергей Цеков - от законодательной. Аксенов поблагодарил их за "многолетнюю плодотворную работу".

В Крыму 8 сентября пройдут выборы в Государственный совет республики. Новый состав парламента также избирает главу Крыма.

Ольга Ковитиди Сергей Аксенов Крым Юрий Нимченко Сергей Карякин Сергей Цеков Совет Федерации
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