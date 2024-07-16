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В МВД РФ опровергли трудоустройство в полицию иностранных граждан

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В МВД России опровергли появившуюся в медиа информацию о приеме на службу в органы внутренних дел иностранных граждан.

"Распространенные в ряде телеграм-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел РФ не соответствуют действительности (...) сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале во вторник.

Волк напомнила, что данный запрет закреплен в пункте 8 части 1 статьи 14 федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В понедельник на сайте МВД Таджикистана появилось объявление о старте набора абитуриентов для обучения по программам высшего профессионального образования министерства внутренних дел России на 2024-2025 учебный год.

Волк подчеркивает, что "подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями".

"По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы", - отмечает она.

МВД РФ Ирина Волк Таджикистан
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