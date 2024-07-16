Минтранс планирует к 2028 году завершить реконструкцию аэропортов Северного Кавказа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минтранс планирует до 2028 года завершить строительство и реконструкцию аэропортов почти во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). ОБ этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития регионов СКФО во вторник.

"Рост туризма, сельского хозяйства, промышленности требует ускоренного развития транспорта и логистики. Минтранс планирует до 2028 года завершить строительство и реконструкцию аэропортов практически во всех регионах СКФО", - сказал Решетников.

По его словам, правительство включило в новый нацпроект по развитию транспорта проекты по реконструкции аэропорта в Кабардино-Балкарии, капремонту аэропорта в Ингушетии и по строительству международного терминала в аэропорту Владикавказа. Минтранс и Минфин сейчас согласовывают сроки и финансирование.

"Вчера на форуме (Кавказском инвестиционном форуме, который проходит в Грозном - ИФ) заключено концессионное соглашение по строительству аэропорта в Карачаево-Черкессии. С Минфином прорабатываем возможность софинансирования обязательств республики по выплате капитального гранта", - добавил Решетников.

Как сообщалось, холдинг "Аэропорты регионов" построит аэропорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике в рамках концессионного соглашения. Соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию нового аэропортового комплекса подписали глава КЧР Рашид Темрезов и гендиректор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

По условиям соглашения, за счет частных инвестиций УК "Аэропорты регионов" будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, установлено светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры.

Стоимость проекта в настоящее время составляет около 28 млрд рублей. Это будет первый аэропорт в республике.

Ранее сообщалось, что местом возведения объекта может стать станица Зеленчукская: соответствующие предпроектные предложения по заказу "Аэропортов регионов" в прошлом году подготовил НИИ ГА "Аэропроект"