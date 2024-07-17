Приморье ограничит экспорт сои на фоне сокращения посевов из-за затяжных дождей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Приморского края в 2024 году засеяли соей, основной экспортной культурой для региона, лишь 151 тыс. га, что составляет 51% от планового задания. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сельхозпроизводители завершили сеять сою, выполнив план на 51%. Досеивать эту культуру нецелесообразно, она уже не вызреет. Мы будем частично сокращать экспорт сои, что позволит обеспечить отрасль животноводства края кормами", - сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, слова которого приводятся в сообщении.

Урожай планируется собрать в октябре.

Ранее сообщалось, что в регионе площадь сельхозкультур, подтопленных в результате затяжных дождей, по состоянию на 25 июня составила 24,5 тыс. га. В основном пострадали ранние зерновые, соя и кукуруза.

Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии вынужденно сдвинули сроки посева сои.

Сельхозпроизводители Приморья в 2023 году собрали 840 тыс. тонн сои, кукурузы и риса, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. Ухудшение показателей объясняется последствиями сильного наводнения в крае в августе прошлого года.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья в 2023 году составил более $1,9 млрд, в том числе сои - $289 млн. Большая часть продукции АПК из края поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Корею и Вьетнам.