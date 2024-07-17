Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В полиции рассказали о мошеннической схеме, в ходе которой преступники получают доступ к аккаунтам пользователей игры Hamster Kombat в телеграме под видом помощи в выводе средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего "тапальщики" лишаются доступа к аккаунту", - говорится в сообщении управления в телеграм-канале.

Игра-кликер "Hamster Kombat" доступна в мессенджере Telegram. Пользователям предлагается "прокачать" своего героя - хомяка с помощью "тапов" (кликов) по монетке и приобретения игровых карточек.

Разработчики игры обещают в скором времени провести так называемый "листинг" - разместить виртуальные монеты на криптовалютных биржах, чтобы пользователи смогли обменять заработанные в игре монеты на реальные деньги.

Создатель Telegram Павел Дуров в начале июля анонсировал выход токена Hamster Kombat на блокчейне TON.