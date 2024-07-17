В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России вновь обновило свой максимум на фоне жары, сообщил "Системный оператор" в Telegram.

"Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14:00 по Москве потребление достигло 137 730 МВт", - говорится в сообщении.

В прошлый раз рекорд обновлялся 5 июля, когда потребление достигор 137,224 ГВт.

В 2023 году летний максимум потребления был зафиксирован 7 августа и составлял чуть больше 134 ГВт.