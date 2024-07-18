Завершение подорожавшей реконструкции аэропорта Грозного перенесли на 2026 год

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Завершение строительства нового терминального комплекса и реконструкции аэродрома в Грозном ("Северный", Чечня) перенесено с 2025 на 2026 год из-за дополнительных работ, проект подорожал на 1,8 млрд рублей, или на 11,5% – до 17,5 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор по строительству аэропорта "Северный" Андрей Блохин.

"Сроки завершения работ скорректированы в связи с изменениями в строительстве взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,2 тыс. метров. Из-за дополнительных работ произошло и удорожание проекта с 15,7 млрд рублей до 17,5 млрд рублей", - сказал Блохин.

Он добавил, что уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы, работы ведутся.

Как сообщалось, строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома в аэропорту Грозного проходят в рамках госпрограммы развития транспорта РФ.

Работы выполняет ООО "Смарт Контракшн" (Чечня). Проектом предусмотрено строительство здания аэровокзала общей площадью 40,045 тыс. кв. м, здания службы наземного обслуживания воздушных судов, блочно-модульной котельной, насосной станции, трансформаторной подстанции и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций для обеспечения работы пассажирского терминала.

Предусмотрено также строительство новых сооружений аэровокзального комплекса, привокзальной площади, стоянки легкового транспорта, устройство автомобильных проездов и дороги.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одну взлетно-посадочную полосу.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек.

Аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.