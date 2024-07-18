Летевший в США Boeing 777 запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing индийской авиакомпании, направлявшийся в Сан-Франциско, готовится к экстренной посадке в Красноярске из-за возможного пожара в багажном отсеке, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Дальнемагистральный Boeing 777 в редкой ливрее с изображением Махатмы Ганди выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Однако во время транзита над Красноярским краем спустя шесть часов после вылета экипаж доложил о срабатывании датчика пожара в багажном отсеке и запросил экстренную посадку в Красноярске", - сказали в экстренных службах.

В настоящее время самолет изменил курс в направлении аэропорта Красноярска "Емельяново" и быстро снижается.

Ожидается, что он совершит посадку в ближайшие минуты.

В аэропорту готовы принять самолет. Экстренные службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности.