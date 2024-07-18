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В Севастополе отключили городское освещение для электроснабжения жилых домов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Уличное освещение отключили в Севастополе для экономии электроэнергии, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

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"Поступило распоряжение высвободить 8 мегаватт электроэнергии (...) Для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах, отключается вся городская иллюминация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Отключения также коснулись освещения автомобильных дорог.

На юге России на фоне аномальной жары наблюдаются перебои с электроснабжением. В Крыму со вторника действуют графики отключения света. Ограничения коснулись и Севастополя.

Севастополь
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