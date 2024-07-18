МИД РФ разъяснил Ирану инициативу Путина по урегулированию украинского кризиса

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в четверг обсудил украинский кризис с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

"Состоялся обмен мнениями по проблематике украинского кризиса. Главе дипмиссии было разъяснено содержание инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина от 14 июня по урегулированию конфликта вокруг Украины. Подчеркнуто, что предложения российского лидера дают реальную возможность для достижения мира", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что обсуждался также ряд актуальных вопросов, связанных с ситуацией на Южном Кавказе.

"Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов в рамках Консультативной региональной платформы "3+3". Акцентирована критическая оценка сторонами попыток "коллективного Запада" привнести в этот регион дестабилизацию и напряженность в своих конъюнктурных интересах", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

14 июня президент РФ заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку.

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению", - заявил Путин.

"Как только в Киеве согласятся на ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - заявил российский президент.