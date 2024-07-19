Арестован фигурант дела о подготовке теракта в Ессентуках

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Задержанному по делу о подготовке теракта в Ессентуках выходцу из Таджикистана предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.30 (покушение на преступление), п."а" ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт). Он признал вину в полном объеме.

"Постановлением Пятигорского городского суда от 19 июля в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть, до 18 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье в пятницу задержан уроженец Центральной Азии, готовивший теракт в Ессентуках.

По данным суда, мужчина, являющийся приверженцем радикально-экстремистских религиозных взглядов в исламе, весной этого года вступил в предварительный сговор с неустановленным членом международной террористической организации, чтобы организовать теракт на автовокзале в Ессентуках.