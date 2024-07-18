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Пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о преференциях, которые сможет получить региональный бизнес, пострадавший от атак с украинской стороны.

"Сегодня на заседании правительства Российской Федерации было принято решение, которое позволяет получить отсрочку по уплате налогов и страховых платежей предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Белгородской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ или доход которых сократились на 30% из-за текущей оперативной обстановки", - сказал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он пояснил, что эта отсрочка позволит перенести оплату на 2025 год, а выплаты можно производить ежемесячно равными долями в течение года.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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