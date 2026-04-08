Прокуратура просит о пересмотре дела о нападении на депутата Матвеева в Самаре

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Самарский областной суд направить на новое рассмотрение дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя летом 2024 года, а также изменить меру пресечения фигурантам, которых суд первой инстанции освободил из СИЗО, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу приговор Промышленного районного суда Самары от 29 декабря 2025 года отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. (...) Я полагаю необходимым меру пресечения избрать в виде заключения под стражу и оставить (...) до момента передачи уголовного дела на новое рассмотрение", - сказал прокурор в суде.

Он отметил, что решение суда первой инстанции имеет существенные нарушения, которые стали причиной "необоснованного оправдания подсудимых".

Адвокат Матвеева также настаивает на пересмотре дела.

Защитники обвиняемых просят оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляции - без удовлетворения. Также они против заключения их подзащитных под стражу.

Судебное заседание состоялось без участия обвиняемых, которые были извещены, но в суд явиться не захотели.

Прения сторон назначены на 17 апреля.

29 декабря прошлого года Промышленный райсуд Самары вынес приговор троим фигурантам дела о нападении на Матвеева и его водителя, освободив их из-под ареста в зале суда в связи с оправданием, отбытием срока наказания под стражей и истечением сроков давности.

По версии следствия, 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары у обвиняемых - Некруза Бохирова, Мурода Мусурова и их несовершеннолетнего подельника - произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте депутат и его водитель попытались драку остановить, но сами были атакованы и получил травмы от ударов палкой и кирпичом.

По факту было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Трем фигурантам дела вменили ч.2 ст. 213 (хулиганство) и ч.3 ст. 30, пп."а, б, ж, и" ч.2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений), а Бохирову - еще и пп."б, д, з" ч.2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Государственный обвинитель запрашивал для несовершеннолетнего подсудимого 6,5 лет воспитательной колонии, Мусурова - 9,5 лет и Бохирова - 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Но в декабре 2025 года Промышленный суд признал подсудимых виновными по одним пунктам обвинения, оправдал по другим и освободил.

В январе 2026 года Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда России о привлечении к ответственности судьи, вынесшей приговор по делу о нападении на депутата.

