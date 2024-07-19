В Ростовской области перестают действовать графики подачи электроэнергии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ростовская область приступила к поэтапной отмене графиков временного отключения энергоснабжения, сообщило Минпромэнерго региона в телеграм-канале.

"Системным оператором Единой энергетической системы дано разрешение отменить графики временного отключения в южной и юго-западной части Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ростовская область с 10:50 (по московскому времени) пятницы вводила временные графики ограничения энергопотребления из-за высокой температуры воздуха и риска перегрузки оборудования.

Временные графики ограничения энергопотребления начали вводить на юге России с 16 июля после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. 17 и 18 июля графики вводились из-за перегрузки сетей, позднее подача электроснабжения также была восстановлена.