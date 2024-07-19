РФ до конца года вводит повышенные пошлины на свинцовые аккумуляторы из недружественных стран

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень товаров, импорт которых из недружественных стран облагается повышенными пошлинами, включив в него кондитерские изделия и батарейки.

Соответствующие изменения в постановление правительства №2240 от 7 декабря 2022 года (устанавливает дополнительные импортные пошлины на ввоз отдельных товаров из недружественных стран) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещены на портале официальной информации.

Согласно тексту документа, до конца 2024 года устанавливается пошлина в размере 35% на различные кондитерские изделия и отдельные ингредиенты для них (фруктовые пасты, леденцовую карамель, тоффи). Устанавливается пошлина в размере 0,6 евро за 1 кг на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках или плитках с начинкой и без нее, 0,73 евро за 1 кг - на шоколадные конфеты, 0,35 евро за 1 кг - на печенье с какао или шоколадом, а также вафли, 35% (но не менее 0,35 евро/кг) - на сухое печенье.

Кроме того, в перечень добавлены свинцовые и прочие силовые аккумуляторы. На них ввозная пошлина составит 35% при поставках из недружественных стран. Срок действия пошлины также 31 декабря 2024 года.

"Принятая мера создаст дополнительный импульс для развития российского производства, а также позволит дополнительно загрузить профицитные производственные мощности", - прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития РФ решение правительства.

Ранее в перечень товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами при поставках из недружественных стран, были включены оружие, парфюмерная продукция, вино и пиво, фанера, обои.