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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Повышенные пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран продлили на год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Действие повышенных импортных пошлин на ряд товаров, поставляемых в Россию из недружественных стран, продлено до 31 декабря 2025 года. Такое постановление правительства опубликовано 13 декабря.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства № 2240 от 7 декабря 2022 года. Сейчас в перечень продукции, на который повышены пошлины, входят оружие, парфюмерная продукция, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои. В июле к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

Срок действия доппошлин для всех видов товаров был установлен ранее до 31 декабря 2024 года включительно.

"Продление меры обусловлено продолжением действия санкций со стороны недружественных стран в отношении России", - прокомментировали решение правительства в пресс-службе Минэкономразвития, отметив, что пошлины повышены в тех сегментах рынка, "где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией".

"За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей (минимальному размеру пошлины в денежном выражении за единицу товара - ИФ) повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - отметили в министерстве.

Минэкономразвития Правительство
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