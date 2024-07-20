Более десяти БПЛА уничтожено на севере Ростовской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 дронов на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Голубев в субботу.

"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал губернатор в своем телеграм-канале.