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В Курской области за день уничтожено 20 украинских дронов

В селе Новоивановке ранен местный житель, в селе Локоть нарушено электроснабжение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны Украины в течение минувшей субботы, в результате которых в селе Локоть нарушено электроснабжение, в селе Новоивановка ранен местный житель.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов", - написал Смирнов в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе в селе Локоть Рыльского района нарушено электроснабжение.

"После сброса в селе Новоивановка Суджанского района ранен местный житель. Он был доставлен в Суджанскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Смирнов.

По данным Смирнова, из-за сбросов с украинских коптеров в поселке Теткино Глушковского района повреждены крыши дома и административного здания, в поселке Коренево Кореневского района осколками посечен фасад и выбиты окна в административном здании, повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, в этих районах из-за атак коптеров на полях возникали возгорания.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов также имели место вблизи станции Крупец и деревни Новой Николаевки Рыльского района, недалеко от сел Снагость и Обуховка Кореневского района, вблизи хутора Кучеров Беловского района, села Гуево Суджанского района, рядом с поселком Волфинский, селами Попово-Лежачи и Веселое Глушковского района.

Кроме того, в течение дня неоднократным обстрелам подверглись село Гордеевка и деревня Успеновка Кореневского района, село Сергеевка и деревня Елизаветовка Глушковского района, хутор Красный Пахарь Рыльского района, пункт пропуска "Суджа", село Николаево-Дарьино Суджанского района.

Курская область ВСУ обстрелы дроны Алексей Смирнов
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