Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих.

Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов.

"Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер.

Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных во избежание сложностей при строительстве.

Также премьер ознакомился с тем, как идет строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

"Начинается все с "ворот", с воздушной гавани. По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов - они должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким. Должно быть комфортно, удобно", - отметил глава российского кабмина во время осмотра.

Он положительно оценил механизм государственно-частного партнерства, использованный в проекте. В целом Мишустин подчеркнул, что новый терминал сделан "с умом", но также отметил, что руководители проекта не позаботились о подъездной дороге.

Кроме того, на встрече Мишустина с главой региона Сергеем Носовым премьер заявил, что поручит министерствам проработать вопрос о поддержке проекта по реконструкции Центра опережающей профессиональной подготовки в Магадане.

Губернатор сообщил, что в стадии реализации находится проект на 262 млн рублей по модернизации и реконструкции центра. Он попросил премьера поддержать эту работу, отметив, что завершить ее планируют в 2024-2025 годах.

"Поручу министерству по развитию Дальнего Востока вместе с Минфином проработать эти вопросы. Мы поддержим вашу просьбу", - отреагировал Мишустин.

Глава кабмина также отметил широкий охват деятельности центра. По его словам, за это время уже несколько тысяч человек прошли там подготовку.

Премьер напомнил, что подобные центры опережающей подготовки профессиональных кадров сейчас создаются в разных регионах на базе лучших техникумов.