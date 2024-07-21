Мишустин 22-23 июля посетит Хабаровск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Хабаровске ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта города.

"22-23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровска, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, премьер посетит завод энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Детскую краевую клиническую больницу имени А.К. Пиотровича.

Сопровождать главу правительства в этой поездке будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Премьер РФ ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В этом году он начал свое турне с посещения Магадана, откуда прибудет в Хабаровск.

В последний раз в Хабаровский край Мишустин приезжал летом 2021 года.