Автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой в Приморье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус, следовавший по направлению Фокино - Большой Камень в Приморье, опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД.

Отмечается, что автоавария с участием пассажирского автобуса Daewoo и легкового автомобиля произошла в районе 82 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный.

Предварительно, в автобусе, который в результате ДТП опрокинулся на бок, находились 15 пассажиров, два из них, а также водитель легкового автомобиля, госпитализированы.